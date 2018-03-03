"Анжер" громит "Генгам" и другие результаты 28-го тура чемпионата Франции
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Метц" – "Тулуза" - 1:1
Голы: Ру, 32 - 1:0, Амьен Аду, 84 - 1:1.
"Метц": Кавасима, Ньяхате, Пальмьери, Балиу, Ривьере, Доссеви, Коад, Поблете, Миличевич (Ламперер, 45), Ру (Ньян, 80), Ривьер (Нгетте, 88).
"Тулуза": Лафон, Диоп, Мубандже, Амьен Аду, Жюльен, Сангаре, Каюзак (Мубеле, 75), Блен (Тойвонен, 55), Градель, Жан (Дурмаз, 55), Делор.
Удаление: Пальмьери (42).
"Сент-Этьен" – "Дижон" - 2:2
Голы: Тавареш, 32 - 0:1, Берич, 45 - 1:1, Саид, 55 - 1:2, Берич, 61 - 2:2.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Силва, Дебюши, Суботич, Кабелла, Сельнэс (Эрнани, 78), Амума (Вагнер, 69), Мвила, Бамба (Монне-Паке, 64), Берич.
"Дижон": Рене, Ямбере, Лотоа, Хаддади, Джилободжи, Слити (Саммаритано, 66), Амальфитано, Саид (Квон Чхан Хун, 74), Абед (Бальмон, 17), Розье, Тавареш.
"Анжер" – "Генгам" - 3:0
Голы: Те, 1 - 1:0, Токо-Экамби, 89 - 2:0, Траоре, 90 - 3:0.
"Анжер": Бютель, Траоре, Андре, Манко, Павлович, Мангани, Сантамария (Пюйо, 85), Капель (Кулибали, 88), Рен-Аделед (Суну, 62), Те, Токо-Экамби.
"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Эбоа-Эбоа, Гренье, Дидо (Бенезе, 46), Коко, До (Диалло, 80), Салибур (Нгбакото, 67), Бриан.
"Амьен" – "Ренн" - 0:2
Голы: Хазри, 41 - 0:1, Сарр, 86 - 0:2.
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Ильш, Дибасси, Гуано, Монкондюи, Манзала (Авелар, 80), Гакпе (Бурго, 70), Сиссоко, Мендоса, Траоре (Конате, 63).
"Ренн": Коубек, Мешер, Желен, Бенсебайни, Ньяньон, Юну (Буриго, 60), Андре, Хазри (Амальфитано, 89), Леа Силики (Сарр, 70), Траоре, Сако.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|74
|2
|Монако
|28
|60
|3
|Марсель
|27
|55
|4
|Лион
|27
|50
|5
|Ренн
|28
|41
|6
|Монпелье
|27
|39
|7
|Нант
|27
|39
|8
|Ницца
|28
|39
|9
|Бордо
|28
|36
|10
|Дижон
|28
|36
|11
|Генгам
|28
|35
|12
|Сент-Этьен
|28
|35
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Анжер
|28
|31
|15
|Страсбур
|27
|31
|16
|Амьен
|28
|29
|17
|Тулуза
|28
|29
|18
|Труа
|28
|28
|19
|Лилль
|28
|27
|20
|Метц
|28
|20