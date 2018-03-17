"Анжер" громит "Кан" и другие результаты 30-го тура чемпионата Франции

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"Анжер" громит "Кан" и другие результаты 30-го тура чемпионата Франции

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Амьен" – "Труа" - 1:1

Голы: Конате, 38 (пенальти) - 1:0, Ньян, 47 (пенальти) - 1:1.

"Амьен": Гюртнер, Эль-Хаджам, Аденон, Авелар, Дибасси, Зунгу, Монкондюи, Какута, Траоре, Конате (Бурго, 85), Мендоса (Манзала, 73).

"Труа": Желязны, Вискаррондо, Траоре, Деплан, Эрей, Вальтер, Беллюгу, Ниве (Грансир, 75), Пеле, Кауи (Дарбьон, 62), Ньян (Хен Чжун Сук, 84).


"Тулуза" – "Страсбур" - 2:2

Голы: Блайяк, 46 - 0:1, Саного, 89 - 1:1, Саного, 90 - 2:1, Коне, 90 - 2:2.

"Тулуза": Лафон, Амьен Аду, Диоп, Яго, Сомалиа (Жан, 71), Силла, Имбула, Каюзак (Блен, 5), Градель, Мубеле (Делор, 60), Саного.

"Страсбур": Укиджа, Коне, Ндур, Сека, Мартинес, Мартен (Сальмье, 78), Ахолу, Лиэнар, Корнье, Баокен (Гонсалвес, 67), Блайяк (Саади, 89).


"Анжер" – "Кан" - 3:0

Голы: Те, 10 - 1:0, Токо-Экамби, 43 - 2:0, Онианге, 74 - 3:0.

"Анжер": Бютель, Траоре, Бамба, Манко, Павлович, Онианге (Кулибали, 80), Сантамария, Мангани, Рен-Аделед (Фюльжени, 69), Те, Токо-Экамби (Гийом, 75).

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Джику, Гильбер, Бесса, Аит-Беннассер (Санко, 69), Диоманде (Базиль, 61), Репас (Ставицки, 60), Фере, Петерс, Сантини.


"Монпелье" – "Дижон" - 2:2

Голы: Саид, 26 - 0:1, Скири, 59 - 1:1, Сьо, 66 - 2:1, Саид, 90 - 2:2.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш (Иконе, 64), Поати (Конгре, 84), Мукиеле, Скири, Ласн, Долли (Мбенза, 64), Агиляр, Нинга, Сьо.

"Дижон": Рене, Ямбере, Лотоа, Розье, Джилободжи, Слити, Марье (Шека, 69), Саид, Амальфитано (Бальмон, 69), Шафик (Хаддади, 90), Тавареш.

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3 Марсель 29 59
4 Лион 29 54
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Дижон 30 38
10 Бордо 30 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 Анжер 31 35
13 Генгам 29 35
14 ФК Кан 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
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