"Анжер" громит "Кан" и другие результаты 30-го тура чемпионата Франции

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Амьен" – "Труа" - 1:1

Голы: Конате, 38 (пенальти) - 1:0, Ньян, 47 (пенальти) - 1:1.

"Амьен": Гюртнер, Эль-Хаджам, Аденон, Авелар, Дибасси, Зунгу, Монкондюи, Какута, Траоре, Конате (Бурго, 85), Мендоса (Манзала, 73).

"Труа": Желязны, Вискаррондо, Траоре, Деплан, Эрей, Вальтер, Беллюгу, Ниве (Грансир, 75), Пеле, Кауи (Дарбьон, 62), Ньян (Хен Чжун Сук, 84).



"Тулуза" – "Страсбур" - 2:2

Голы: Блайяк, 46 - 0:1, Саного, 89 - 1:1, Саного, 90 - 2:1, Коне, 90 - 2:2.

"Тулуза": Лафон, Амьен Аду, Диоп, Яго, Сомалиа (Жан, 71), Силла, Имбула, Каюзак (Блен, 5), Градель, Мубеле (Делор, 60), Саного.

"Страсбур": Укиджа, Коне, Ндур, Сека, Мартинес, Мартен (Сальмье, 78), Ахолу, Лиэнар, Корнье, Баокен (Гонсалвес, 67), Блайяк (Саади, 89).



"Анжер" – "Кан" - 3:0

Голы: Те, 10 - 1:0, Токо-Экамби, 43 - 2:0, Онианге, 74 - 3:0.

"Анжер": Бютель, Траоре, Бамба, Манко, Павлович, Онианге (Кулибали, 80), Сантамария, Мангани, Рен-Аделед (Фюльжени, 69), Те, Токо-Экамби (Гийом, 75).

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Джику, Гильбер, Бесса, Аит-Беннассер (Санко, 69), Диоманде (Базиль, 61), Репас (Ставицки, 60), Фере, Петерс, Сантини.



"Монпелье" – "Дижон" - 2:2

Голы: Саид, 26 - 0:1, Скири, 59 - 1:1, Сьо, 66 - 2:1, Саид, 90 - 2:2.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш (Иконе, 64), Поати (Конгре, 84), Мукиеле, Скири, Ласн, Долли (Мбенза, 64), Агиляр, Нинга, Сьо.

"Дижон": Рене, Ямбере, Лотоа, Розье, Джилободжи, Слити, Марье (Шека, 69), Саид, Амальфитано (Бальмон, 69), Шафик (Хаддади, 90), Тавареш.

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