"Анжер" и "Амьен" побеждают в 24-м туре чемпионата Франции

В рамках 24-го тура чемпионата Франции состоялись ещё два матча. Побед добились "Анжер" и "Амьен", которые обыграли "Страсбур" и "Кан" соответственно.

"Страсбур" – "Анжер" - 1:2

Голы: Канга, 35 - 0:1, Канга, 55 - 0:2, Прцич, 87 - 1:2.

"Страсбур": Зельс, Митрович, Мартинес, Лала, Коне, Сиссоко, Каси (Грансир, 76), Прцич, Томассон (Корнье, 62), Мотиба (Да Кошта, 66), Ажорк.

"Анжер": Бютель, Павлович, Тома, Манко, Траоре, Сантамария, Ндойе, Канга (Мангани, 77), Фюльжени (Эль-Мелали, 85), Бамба, Баокен (Сантамария, 81).



"Амьен" – "Кан" - 1:0

Гол: Конате, 64 - 1:0.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Дибасси, Крафт, Лефор, Монкондюи, Ньяоре, Годдос, Мендоса (Питерс, 90), Конате (Тимит, 68), Гирасси (Блен, 88).

"Кан": Самба, Гильбер, Мбенге, Гради, Джику, Кауи (Бамму, 70), Диоманде, Онианге (Жозеф, 81), Фажр, Нинга, Кривелли (Бовю, 70).

Не пропустите: ПСЖ одолел "Бордо" в 24-м туре чемпионата Франции. | http://soccernews.ru