"Анжер" и "Амьен" побеждают в 24-м туре чемпионата Франции
В рамках 24-го тура чемпионата Франции состоялись ещё два матча. Побед добились "Анжер" и "Амьен", которые обыграли "Страсбур" и "Кан" соответственно.
"Страсбур" – "Анжер" - 1:2
Голы: Канга, 35 - 0:1, Канга, 55 - 0:2, Прцич, 87 - 1:2.
"Страсбур": Зельс, Митрович, Мартинес, Лала, Коне, Сиссоко, Каси (Грансир, 76), Прцич, Томассон (Корнье, 62), Мотиба (Да Кошта, 66), Ажорк.
"Анжер": Бютель, Павлович, Тома, Манко, Траоре, Сантамария, Ндойе, Канга (Мангани, 77), Фюльжени (Эль-Мелали, 85), Бамба, Баокен (Сантамария, 81).
"Амьен" – "Кан" - 1:0
Гол: Конате, 64 - 1:0.
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Дибасси, Крафт, Лефор, Монкондюи, Ньяоре, Годдос, Мендоса (Питерс, 90), Конате (Тимит, 68), Гирасси (Блен, 88).
"Кан": Самба, Гильбер, Мбенге, Гради, Джику, Кауи (Бамму, 70), Диоманде, Онианге (Жозеф, 81), Фажр, Нинга, Кривелли (Бовю, 70).
Не пропустите: ПСЖ одолел "Бордо" в 24-м туре чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" - "Челси": анонс и прогноз центрального матча 26 тура АПЛ
-
"Бавария" разобралась с "Шальке" и вернулась на второе место в Бундеслиге
-
"Наполи" в гостях поделил очки с "Фиорентиной"
-
ПСЖ одолел "Бордо" в 24-м туре чемпионата Франции
-
Шедевральный гол Каземиро в видеообзоре матча "Атлетико" - "Реал"
Лента новостей
-
"Аякс" потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 21-го тура чемпионата Нидерландов
-
"Жирона" на своём поле уступила последней команды Примеры (видео голов)
-
"Интер" прервал серию неудач гостевой победой над "Пармой" (видео)
-
Серхио Рамос установил личный рекорд результативности
-
"Эспаньол" – "Райо Вальекано" - 2:1, "Хетафе" – "Сельта" - 3:1 (видеообзоры матчей)
-
"Анжер" и "Амьен" побеждают в 24-м туре чемпионата Франции
-
Солари прокомментировал победу над "Атлетико"
-
1
Каземиро дал оценку эпизоду с неназначенным пенальти на Морате
-
Кононов сделал заявление после поражения "Спартака" от "Слована"
-
"Манчестер Сити" - "Челси": анонс и прогноз центрального матча 26 тура АПЛ
-
"Фиорентина" – "Наполи" - 0:0 (видеообзор матча)
-
"Бернли" на выезде переиграл "Брайтон" в 26-м туре АПЛ
-
"Эспаньол" вырвал тяжелейшую победу над "Райо Вальекано" (видео голов)
-
"Бавария" разобралась с "Шальке" и вернулась на второе место в Бундеслиге
-
"Наполи" в гостях поделил очки с "Фиорентиной"
-
"Реал" стал автором уникального достижения
-
ПСЖ теряет одного из лучших своих игроков в преддверии матча с "Манчестер Юнайтед"
-
VAR здесь не при чём: Симеоне прокомментировал поражение от "Реала"
-
"Бешикташ" сильнее "Бурсаспора" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции
-
ПСЖ одолел "Бордо" в 24-м туре чемпионата Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Марсель
|24
|37
|6
|Монпелье
|22
|36
|7
|Страсбур
|23
|35
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|ФК Кан
|23
|18
|19
|Монако
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14