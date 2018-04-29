"Анжер" - "Марсель" - 1:1 (обзор)

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"Анжер" - "Марсель" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между "Анжером" и "Марселем".

Читайте также: "Анжер" отобрал очки у "Марселя". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 35 91
2 Лион 35 72
3 Монако 35 71
4 Марсель 35 70
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ренн 35 51
7 Ницца 35 51
8 Монпелье 35 46
9 Бордо 35 46
10 Нант 35 46
11 Генгам 35 46
12 Дижон 35 42
13 Амьен 35 41
14 Анжер 35 38
15 ФК Кан 35 37
16 Страсбур 35 35
17 Тулуза 35 34
18 Труа 35 32
19 Лилль 35 32
20 Метц 35 26
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