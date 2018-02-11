"Анжер" - "Монако" - 0:4 (обзор)

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"Анжер" - "Монако" - 0:4 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между "Анжером" и "Монако".

Читайте также: "Монако" разгромил "Анжер" и другие результаты 25-го тура французской Лиги 1. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 25 65
2 Монако 25 53
3 Марсель 25 52
4 Лион 24 48
5 Монпелье 25 37
6 Нант 24 37
7 Бордо 25 35
8 Ницца 25 34
9 Генгам 25 33
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 25 31
12 Дижон 24 31
13 Сент-Этьен 25 30
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 25 26
16 Амьен 25 25
17 Анжер 25 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 25 18
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