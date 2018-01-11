"Анжер" - "Монпелье" - 0:1 (обзор)

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"Анжер" - "Монпелье" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/4 финала кубка французской лиги, в котором "Монпелье" в гостях оказался сильнее "Анжера".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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