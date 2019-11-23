"Анжер" обыграл "Ним" и вышел на второе место в Лиге 1
Завершились несколько матчей 14-го тура чемпионата Франции. "Анже" на своем поле обыграл "Ним" и вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Амьен" дома крупно проиграл "Страсбуру", "Брест" и "Нант" сыграли вничью, "Дижон" победил "Ренн", "Метц" и "Реймс" победителя не выявили.
"Дижон" – "Ренн" - 2:1 (0:0)
Голы: Рафинья, 58 - 0:1, Саммаритано, 70 - 1:1, Шуйар, 82 - 2:1
"Анжер" – "Ним" - 1:0 (0:0)
Гол: Мангани, 67 - 1:0
"Метц" – "Реймс" - 1:1 (0:1)
Голы: Дисаси, 7 - 0:1, Траоре, 47 - 1:1
"Брест" – "Нант" - 1:1 (0:1)
Голы: Кулибали, 31 - 0:1, Кардона, 68 - 1:1
"Амьен" – "Страсбур" - 0:4 (0:1)
Голы: Каси, 43 - 0:1, Ажорк, 56 - 0:2, Мотиба, 72 - 0:3, Да Кошта, 76 - 0:4
Не пропустите: "Лион" перед матчем с "Зенитом" обыграл "Ниццу" и вышел на 5-е место в Лиге 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
-
"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ
-
"Бавария" разгромила "Фортуну" и приблизилась к лидеру Бундеслиги
-
"Ювентус" без Роналду одержал волевую победу над "Аталантой"
Лента новостей
-
"Анжер" обыграл "Ним" и вышел на второе место в Лиге 1
-
"Аякс" разгромил "Хераклес" благодаря дублю Промеса
-
"Манчестер Сити" стал шестым клубом, который выиграл 400 матчей в АПЛ
-
1
"Милан" повторил клубный антирекорд в Серии А
-
1
"РБ Лейпциг" разгромил "Кельн" и вышел на 2-е место в Бундеслиге
-
1
Лукаку рассказал, почему он решил покинуть "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" потерял очки в матче Примеры с "Гранадой"
-
Маскерано перешел в аргентинский "Эстудиантес"
-
1
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ
-
"Лудогорец" перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы одержал победу в чемпионате Болгарии
-
"Милан" и "Наполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лион" перед матчем с "Зенитом" обыграл "Ниццу" и вышел на 5-е место в Лиге 1
-
"Торпедо" Игнашевича проиграло третий матч подряд в ФНЛ
-
"Они заслужили ничью". Клопп высказался о победе "Ливерпуля" над "Кристал Пэлас"
-
Левандовски прервал впечатляющую голевую серию в Бундеслиге
-
Дзюба обратился к болельщикам "Зенита" после победы над "Рубином"
-
Сарри рассказал о состоянии травмированного Роналду
-
Болельщики "Факела" устроили драку с футболистами после матча ФНЛ
-
"Бетис" обыграл "Валенсию" благодаря голу на 94-й минуте
-
"Арсенал" на 96-й минуте ушел от поражения в матче с "Саутгемптоном", "Лестер" обыграл "Брайтон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Анжер
|14
|24
|3
|Марсель
|13
|22
|4
|Сент-Этьен
|13
|21
|5
|Нант
|14
|20
|6
|Лион
|14
|19
|7
|Монпелье
|13
|19
|8
|Бордо
|13
|19
|9
|Лилль
|14
|19
|10
|Реймс
|13
|19
|11
|Брест
|14
|18
|12
|Ренн
|13
|18
|13
|Страсбур
|14
|18
|14
|Монако
|13
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|13
|13
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|13
|11