"Анжер" обыграл "Ним" и вышел на второе место в Лиге 1

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"Анжер" обыграл "Ним" и вышел на второе место в Лиге 1

Завершились несколько матчей 14-го тура чемпионата Франции. "Анже" на своем поле обыграл "Ним" и вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Амьен" дома крупно проиграл "Страсбуру", "Брест" и "Нант" сыграли вничью, "Дижон" победил "Ренн", "Метц" и "Реймс" победителя не выявили.

"Дижон" – "Ренн" - 2:1 (0:0)
Голы: Рафинья, 58 - 0:1, Саммаритано, 70 - 1:1, Шуйар, 82 - 2:1

"Анжер" – "Ним" - 1:0 (0:0)
Гол: Мангани, 67 - 1:0

"Метц" – "Реймс" - 1:1 (0:1)
Голы: Дисаси, 7 - 0:1, Траоре, 47 - 1:1

"Брест" – "Нант" - 1:1 (0:1)
Голы: Кулибали, 31 - 0:1, Кардона, 68 - 1:1

"Амьен" – "Страсбур" - 0:4 (0:1)
Голы: Каси, 43 - 0:1, Ажорк, 56 - 0:2, Мотиба, 72 - 0:3, Да Кошта, 76 - 0:4

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