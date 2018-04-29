"Анжер" отобрал очки у "Марселя"

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"Анжер" отобрал очки у "Марселя"

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Анжер" и "Марсель" сыграли вничью. В начале встречи счет открыл Флориан Товен, реализовавший пенальти. Но в конце встречи хозяев спас от поражения Исмаэль Траоре. После этого матча "Марсель" занимает четвертое место в Лиге 1, "Анжер" поднялся на 14 позицию.

"Анжер" – "Марсель" - 1:1 (0:1)
Голы: Товен, 3 (с пенальти) - 0:1, Траоре, 79 - 1:1

"Анжер": Бютель, Павлович, Манко, Бамба, Траоре, Онианге, Мангани, Сантамария, Капель (Туре, 67), Те, Токо-Экамби.

"Марсель": Пеле, Лопес, Рами, Амави, Окампос, Сарр, Замбо-Ангисса (Митроглу, 81), Луис Густаво, Товен (Роланду, 60), Жермен (Пайет, 60), Н`Жи.

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