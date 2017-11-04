"Анжер" – ПСЖ – 0:5 (обзор)

Теги анжерпсж

"Анжер" – ПСЖ – 0:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура французской Лиги 1 между "Анжером" и ПСЖ.

Не пропустите: Без Неймара никаких изменений: ПСЖ разносит "Анжер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 32
2 Монако 12 28
3 Нант 12 23
4 Лион 11 22
5 Марсель 11 21
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
14 Анжер 12 13
15 Дижон 11 12
16 Амьен 11 11
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 12 10
19 Лилль 10 6
20 Метц 11 3
Полная таблица

топ-5 тегов