"Анжер" разгромил "Лион" в матче второго тура Лиги 1

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

"Лион" на выезде разгромно проиграл "Анжеру" в матче второго тура французского Лиги 1. Матч завершился со счетом 0:3.

"Анжер" - "Лион" - 0:3

Голы: Буфаль, 20, Фильо, 53 (автогол), Унаи, 77.

Удаление: Корне, 65 ("Лион")

"Анжер" – Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Думбия (Перейра Лаже, 86), Кабо, Менди, Мангани (Капель, 81), Буфаль (Унаи, 75), Фюльжени (Нинга, 80), Чо (Баокен, 74).

"Лион" – Антони Лопеш, Дюбуа, Марсело, Лукеба (Диоманде, 46), Ауар, Лукас Пакета (Какре, 46), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 46), Корне, Слимани (Энрике, 69), Токо-Экамби (Кадевере, 82), Дембеле.

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