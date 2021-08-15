"Анжер" разгромил "Лион" в матче второго тура Лиги 1

Теги лига 1лионанжер

"Анжер" разгромил "Лион" в матче второго тура Лиги 1Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

"Лион" на выезде разгромно проиграл "Анжеру" в матче второго тура французского Лиги 1. Матч завершился со счетом 0:3.

"Анжер" - "Лион" - 0:3

Голы: Буфаль, 20, Фильо, 53 (автогол), Унаи, 77.

Удаление: Корне, 65 ("Лион")

"Анжер" – Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Думбия (Перейра Лаже, 86), Кабо, Менди, Мангани (Капель, 81), Буфаль (Унаи, 75), Фюльжени (Нинга, 80), Чо (Баокен, 74).

"Лион" – Антони Лопеш, Дюбуа, Марсело, Лукеба (Диоманде, 46), Ауар, Лукас Пакета (Какре, 46), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 46), Корне, Слимани (Энрике, 69), Токо-Экамби (Кадевере, 82), Дембеле.

Также не пропустите: "Атлетико" может подписать Кунью из "Герты". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве

"Локомотив" не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов