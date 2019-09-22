"Анжер" разобрался со "Сент-Этьеном" и сравнялся по очкам с ПСЖ
В рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Анжер" обыграл "Сент-Этьен".
Благодаря победе "Анжер" имеет 12 очков. Столько же у лидирующего ПСЖ, однако у парижан игра в запасе.
"Анжер" - "Сент-Этьен" 4:1
Голы: Норден, 34 - 0:1, Капель, 48 - 1:1, Нинга, 78 - 2:1, Нинга, 84 - 3:1, Нинга, 89 - 4:1
"Анжер": Бютель, Аит-Нури, Тома, Траоре, Манко, Фюльжени (Перейра Лаже, 46), Мангани, Сантамария, Капель (Нинга, 69), Тиуб, Алиуи (Баокен, 74).
"Сент-Этьен": Рюффье, Трауко, Мукуди, Колодзейчак, Дебюши, Будебуз (Хазри, 67), Юссуф, Норден (Аби, 83), Мвила, Буанга, Берич (Амума, 67).
Предупреждения: Аит-Нури (75), Трауко (77).
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