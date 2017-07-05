"Анжер" усилился форвардом ПСЖ

"Анжер" объявил о подписании нападающего ПСЖ Вильфрида Канга.

В клубе сообщили, что соглашение с 19-летним ивуарийцем подписано на 3 года.

В новой команде он будет выступать под номером 11. Сумма трансфера не разглашается.

В прошлом сезоне Канга играл за "Кретей", отметившись пятью голами в 24-х матчах третьего по силе дивизиона Франции.

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