"Анжер" усилился форвардом ПСЖ

Теги псжанжер

"Анжер" усилился форвардом ПСЖ"Анжер" объявил о подписании нападающего ПСЖ Вильфрида Канга.

В клубе сообщили, что соглашение с 19-летним ивуарийцем подписано на 3 года.

В новой команде он будет выступать под номером 11. Сумма трансфера не разглашается.

В прошлом сезоне Канга играл за "Кретей", отметившись пятью голами в 24-х матчах третьего по силе дивизиона Франции. 

Читайте: Манолас может перейти в ПСЖ  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов