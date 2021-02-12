"Анжер" выбил "Ренн" из Кубка Франции

В рамках 1/32 финала Кубка Франции "Ренн" уступил "Анжеру" и вылетел из турнира.

"Анжер" - "Ренн" 2:1

Голы: Фюльжени, 4 - 1:0, Фюльжени (пен), 14 - 2:0, Гирасси, 53 - 2:1

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