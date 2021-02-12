"Анжер" выбил "Ренн" из Кубка Франции

Теги анжерренн

"Анжер" выбил "Ренн" из Кубка Франции

В рамках 1/32 финала Кубка Франции "Ренн" уступил "Анжеру" и вылетел из турнира.

"Анжер" - "Ренн" 2:1

Голы: Фюльжени, 4 - 1:0, Фюльжени (пен), 14 - 2:0, Гирасси, 53 - 2:1

Читайте также: "Сент-Этьен" вылетел из Кубка Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 11 февраля

Главные новости дня: 11 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов