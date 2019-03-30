"Анжер" выборол ничью с "Марселем"

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Анжером". Провансальцы так и остались на 4-й позиции, а "Анжер" поднялся на 11-е место.

"Марсель" - "Анжер" 2:2

Голы: Балотелли, 4 - 1:0, Балотелли, 16 - 2:0, Мангани (пен), 36 - 2:1, Мангани (пен), 77 - 2:2

"Марсель": Пеле, Рами, Амави, Чалета-Цар, Сарр, Сансон (Луис Густаво, 56), Лопес (Стротман, 72), Окампос, Товен (Пайет, 82), Балотелли, Жермен.

"Анжер": Бютель, Бамба, Тома, Траоре, Мангани, Сантамария, Те, Пажо (Сантамария, 61), Рен-Аделаид, Фюльжени (Эль-Мелали, 74), Капель.

Предупреждения: Лопес (23), Окампос (26), Сарр (40), Пажо (58).

Удаление: Сарр (78).

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