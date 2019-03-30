"Анжер" выборол ничью с "Марселем"
В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Анжером". Провансальцы так и остались на 4-й позиции, а "Анжер" поднялся на 11-е место.
"Марсель" - "Анжер" 2:2
Голы: Балотелли, 4 - 1:0, Балотелли, 16 - 2:0, Мангани (пен), 36 - 2:1, Мангани (пен), 77 - 2:2
"Марсель": Пеле, Рами, Амави, Чалета-Цар, Сарр, Сансон (Луис Густаво, 56), Лопес (Стротман, 72), Окампос, Товен (Пайет, 82), Балотелли, Жермен.
"Анжер": Бютель, Бамба, Тома, Траоре, Мангани, Сантамария, Те, Пажо (Сантамария, 61), Рен-Аделаид, Фюльжени (Эль-Мелали, 74), Капель.
Предупреждения: Лопес (23), Окампос (26), Сарр (40), Пажо (58).
Удаление: Сарр (78).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|29
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
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|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
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|19
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