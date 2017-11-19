"Анжи": "Арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота "Локомотива"

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"Анжи": "Арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота "Локомотива"
В "Анжи" остались недовольны работой судьи Алексея Сухого в матче 17-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1).

"На 70-й минуте матча "Анжи" - "Локомотив" арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный 11-метровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьевым в лицо Прудникова. И хотя эпизод в штрафной площади был в прямой видимости арбитра, он, на удивление, не углядел нарушение правил.Тем самым, его ошибка могла повлиять на исход матча", - говорится в заявлении, опубликованном в твиттере "Анжи".

Видео: Эпизод в штрафной "Локо".

После этого матча "Анжи" занимает 15 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: Гол Алексея Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Анжи".  http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Как по мне, в момент навеса было вне игры.

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