"Анжи" – "Арсенал" Тула - 3:2 (обзор)

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"Анжи" – "Арсенал" Тула - 3:2 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 14-го тура чемпионата России между "Анжи" и тульским "Арсеналом".

Видео: "Анжи" – "Арсенал" Тула.

Не пропустите: "Анжи" победил тульский "Арсенал". | http://soccernews.ru

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13 Динамо Москва 14 14
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15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
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