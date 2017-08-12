"Анжи" – "Динамо" - 1:3 (обзор)

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"Анжи" – "Динамо" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча шестого тура чемпионата России между "Анжи" и московским "Динамо".

Не пропустите: Московское "Динамо" в гостях переиграло "Анжи". | http://soccernews.ru

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8 Спартак Москва 6 8
9 Динамо Москва 6 7
10 Рубин 5 7
11 Урал 5 7
12 Тосно 5 3
13 Арсенал Тула 5 3
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15 Анжи 6 3
16 Амкар 5 1
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