"Анжи" готов пригласить Хабиба потренироваться с командой

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов рассказал о своём отношении к желанию чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова попробовать свои силы в футболе.

"Мы ему ещё ничего не предлагали, всё только читали в СМИ. Слышали, что он хочет попробовать себя в футболе. Имеет на это право. Он человек с сильным духом и с большим желанием. Он это доказал и всегда добивался своей цели. Но футбол - это немного другое. Не знаю, получится ли у него. Он любит играть на любительском уровне, но с профессиональным это не сравнится.

Не думали ли пригласить его на тренировку? Мы всегда к этому готовы. Наши двери открыты для него. Он наш болельщик, так что ждём", - цитирует Агарагимова "РБ-Спорт".

В январе Хабиб писал в инстаграме, что собирается дебютировать в большом футболе и ждёт предложений от клубов. Боец является уроженцем Дагестана.

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