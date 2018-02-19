"Анжи" и "Ахмат" не определили победителя в контрольном матче

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"Анжи" и "Ахмат" не определили победителя в контрольном матчеМахачкалинский "Анжи" и грозненский  "Ахмат" не определили победителя в контрольном матче.

"Анжи" - "Ахмат" - 1:1

Голы: Хубулов, 48 - 1:0, Силва Лима, 67 - 1:1.

"Анжи" (стартовый состав): Лория, Данченко, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Антон, Маркелов, Хубулов, Поку, Лескано.

Напомним, вчера "Ахмат" свой матч также завершил вничью. | soccernews.ru

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