Махачкалинский "Анжи" и "Краснодар" в контрольных матчах одержали победы над польским "Заглембе" и узбекским "Локомотивом" соответственно.

"Анжи" - "Заглембе" - 3:0

Голы: Хубулов, 6 - 1:0, Поку, 28 - 2:0, Прудников, 53 - 3:0.

"Анжи" (стартовый состав): Лория, Антон, Чансельор, Глебов, Поку, Брызгалов, Лескано, Тетрашвили, Хубулов, Черов, Яковлев.

"Краснодар" - "Локомотив" - 2:1

Голы: Каримов, 9 - 0:1, Вандерсон, 12 - 1:1, Лаборде, 55 - 2:1.

"Краснодар" (стартовый состав): Крицюк, Калинин, Вандерсон, Воробьев, Жигулев, Жиров, Жоазиньо, Нестеренко, Ристич, Шишкин, Янбаев.

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