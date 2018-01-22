"Анжи" и "Краснодар" в контрольных матчах одержали победы
Махачкалинский "Анжи" и "Краснодар" в контрольных матчах одержали победы над польским "Заглембе" и узбекским "Локомотивом" соответственно.
"Анжи" - "Заглембе" - 3:0
Голы: Хубулов, 6 - 1:0, Поку, 28 - 2:0, Прудников, 53 - 3:0.
"Анжи" (стартовый состав): Лория, Антон, Чансельор, Глебов, Поку, Брызгалов, Лескано, Тетрашвили, Хубулов, Черов, Яковлев.
"Краснодар" - "Локомотив" - 2:1
Голы: Каримов, 9 - 0:1, Вандерсон, 12 - 1:1, Лаборде, 55 - 2:1.
"Краснодар" (стартовый состав): Крицюк, Калинин, Вандерсон, Воробьев, Жигулев, Жиров, Жоазиньо, Нестеренко, Ристич, Шишкин, Янбаев.
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