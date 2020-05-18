"Анжи" из-за коронавируса недополучил от РПЛ около 10 млн рублей

РПЛ не выплатил "Анжи" около 10 миллионов Рублей в этом сезоне. Об этом рассказал генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов.

Напомним, в сезоне 2019/2020 клуб выступает в первенстве ПФЛ, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Сказался ли кризис на финансировании? В целом нет. Но кризис повлиял на сроки, мы ждем кое-какие средства от премьер-лиги. Это возмещения детских средств, когда мы содержали академию в РПЛ. Порядка 10 миллионов рублей. Подали отчеты и документы на эту сумму. Она пойдет на погашение долга перед бывшими игроками команды. Из-за режима самоизоляции в Москве все затянулось на три месяца. Надеюсь, что в конце месяца в столице снимут режим, и сотрудники смогут вернуться на работу", - цитирует Агарагимова "РБ-Спорт".

В турнирной таблице ПФЛ "Анжи" после 19 туров занимает 15 место.

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