"Анжи" изменил эмблему из-за коронавируса
Махачкалинский "Анжи" решил на временной основе изменить клубную эмблему.
Чтобы мотивировать людей оставаться на самоизоляции во время карантина, дагестанцы поместили свой привычный герб с орлом внутрь дома.
#БудьДома #БудьАнжи #ОставайсяДома #ОставайсяАнжи pic.twitter.com/QW7VTqXAs5— ФК «Анжи» (@fc_anji) March 27, 2020
Напомним, что из-за пандемии коронавируса все футбольные турниры в России приостановлены, скорее всего, до мая.
"Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице ПФЛ зона "Юг".
Не пропустите: "Анжи" уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса. | http://soccernews.ru
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