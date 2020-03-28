"Анжи" изменил эмблему из-за коронавируса

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"Анжи" изменил эмблему из-за коронавируса

Махачкалинский "Анжи" решил на временной основе изменить клубную эмблему.

Чтобы мотивировать людей оставаться на самоизоляции во время карантина, дагестанцы поместили свой привычный герб с орлом внутрь дома.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса все футбольные турниры в России приостановлены, скорее всего, до мая.

"Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице ПФЛ зона "Юг".

Не пропустите: "Анжи" уходит на карантин в связи с пандемией коронавируса. | http://soccernews.ru
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