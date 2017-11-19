"Анжи" - "Локомотив" - 0:1 (обзор)

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"Анжи" - "Локомотив" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 17-го тура Премьер-Лиги, в котором махачкалинский "Анжи" дома уступил московскому "Локомотиву".

Также читайте отчет о матче. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
13 Тосно 17 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
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