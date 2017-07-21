"Анжи" минимально одолел "Амкар"

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"Анжи" минимально одолел "Амкар"

В рамках 2-го тура чемпионата России "Анжи" одержал победу над "Амкаром".

"Анжи" – "Амкар" 1:0

Гол: Брызгалов, 23 - 1:0

"Анжи": Солосин, Брызгалов, Полуяхтов, Мусалов, Фибель, Данченко (Базелюк, 70), Афонин, Карасев (Гулиев, 55), Яковлев, Мамтов (Кацаев, 71), Маркелов.

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Идову, Занев, Зайцев, Шаваев (Комолов, 40), Гиголаев (Конде, 46), Костюков, Голь (Салугин, 64), Бодул, Гасилин.

Предупреждения: Брызгалов (11), Гиголаев (39), Полуяхтов (45), Сиваков (46), Конде (75), Салугин (85), Костюков (89). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 ЦСКА Москва 2 3
3 Зенит Санкт-Петербург 1 3
4 Краснодар 1 3
5 Анжи 2 3
6 Уфа 1 3
7 Ахмат 1 3
8 Спартак Москва 1 1
9 Ростов 1 1
10 Динамо Москва 1 1
11 Урал 1 1
12 Рубин 1 0
13 Арсенал Тула 1 0
14 Тосно 1 0
15 Амкар 2 0
16 СКА Хабаровск 1 0
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