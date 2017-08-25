"Анжи" минимально переиграл "Уфу"

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"Анжи" минимально переиграл "Уфу"

В рамках 8-го тура чемпионата России "Анжи" обыграл "Уфу".

"Анжи" – "Уфа" 1:0

Гол: Лескано, 18 - 1:0

"Анжи": Будаков, Брызгалов, Полуяхтов, Мусалов, Армаш, Афонин, Данченко (Хубулов, 80), Тетрашвили, Лескано, Долгов (Базелюк, 68), Маркелов (Яковлев, 57).

"Уфа": Беленов, Табидзе (Абдулавов, 46), Аликин, Йокич, Живоглядов, Пауревич, Стоцкий, Засеев, Ванек (Кротов, 75), Игбоун, Фатаи (Сысуев, 63).

Предупреждения: Йокич (45), Маркелов (51), Сысуев (69), Лескано (90). | http://soccernews.ru

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