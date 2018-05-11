"Анжи" может лишиться финансирования, сообщают российские СМИ.

Владелец махачкалинского клуба Осман Кадиев может перестать вкладывать деньги в этот проект, поскольку он является нерентабельным.

В "Анжи" надеются на приход новых инвесторов, однако их будет тяжело привлечь в случае вылета из РФПЛ.

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