"Анжи" может потерять профессиональный статус

Махачкалинский "Анжи", который вылетел из Российской Премьер-Лиги, в следующем сезоне, возможно, будет выступать в любительских соревнованиях, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, клуб не получил лицензию РФС для выступлений в профессиональных турнирах в сезоне-2019/20. Такие решение связано с долгами перед футболистами и тренерами, а также отсутствием сформированного бюджета на следующий сезон.

Впрочем, "Анжи" имеет права подать апелляцию до конца мая.

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