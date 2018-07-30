"Анжи" может сняться с чемпионата России

Министерство финансов республики Дагестан отклонило просьбу "Анжи" выделить 297 миллионов рублей на содержание академии и клуба.

В ответ на это генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов пригрозил, что махачкалинцы могут сняться с чемпионата России и других турниров.

"К сожалению, в настоящее время футбольный клуб "Анжи" испытывает серьёзные финансовые трудности. В связи с этим нам придётся объявить о прекращении участия "Анжи" в чемпионате России среди команд Премьер-лиги и Кубке России сезона 2018/19" - говорится в письме Флегонтова, адресованном председателю правительства Дагестана Артёму Здунову.

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