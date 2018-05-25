"Анжи" может сохранить место в РФПЛ

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"Анжи" может сохранить место в РФПЛ

Махачкалинский "Анжи" может сохранить место в российской Премьер-лиге.

Как сообщают российские СМИ, такой сценарий возможен, если из-за финансовых проблем с чемпионата снимется "Амкар".

"Анжи" готов занять место пермской команды и уже направил в РФС соответствующее письмо. 

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