"Анжи" может сохранить место в РФПЛ

Махачкалинский "Анжи" может сохранить место в российской Премьер-лиге.

Как сообщают российские СМИ, такой сценарий возможен, если из-за финансовых проблем с чемпионата снимется "Амкар".

"Анжи" готов занять место пермской команды и уже направил в РФС соответствующее письмо.

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