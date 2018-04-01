"Анжи" на 94-й минуте ушел от поражения в матче с "Краснодаром"

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"Анжи" на 94-й минуте ушел от поражения в матче с "Краснодаром"

В матче 24-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле упустил победу над "Анжи". В середине первого тайма счет открыл Виктор Классон, но на последней минуте встречи гостей спас от поражения Олег Данченко. После этой встречи "Краснодар" занимает пятое место в Премьер-лиге, "Анжи" поднялся на 14 позицию.

"Краснодар" – "Анжи" - 1:1 (1:0)
Голы: Классон, 33 - 1:0, Данченко, 90+4 - 1:1

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Калинин, Шатов, Каборе (Газинский, 53), Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 69), Классон, Смолов (Вандерсон, 85).

"Анжи": Лория, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев (Прудников, 83), Данченко, Хамдамов (Яковлев, 69), Маркелов (Хубулов, 57), Лескано, Будковский.

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