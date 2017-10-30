"Анжи" на последних минутах спас ничью в матче с "Ахматом"

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"Анжи" на последних минутах спас ничью в матче с "Ахматом"

В рамках 15-го тура чемпионата России "Ахмат" сыграл вничью с "Анжи".

"Ахмат" – "Анжи" 1:1

Голы: Полуяхтов (аг), 90 - 1:0, Яковлев, 90 - 1:1

"Ахмат": Гудиев, Семенов, Филипе Сампайо, Анхель, Уциев, Швец, Бериша, Роши (Лео Жаба, 55), Исмаэл, Митришев (Бацуев, 83), Садаев (Мбенг, 46).

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Бакаев, Данченко, Хубулов (Гулиев, 63), Афонин, Яковлев, Прудников (Долгов, 88), Маркелов.

Предупреждения: Брызгалов (87), Яковлев (87), Бериша (87), Мбенг (90). | http://soccernews.ru

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