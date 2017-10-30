"Анжи" на последних минутах спас ничью в матче с "Ахматом"
В рамках 15-го тура чемпионата России "Ахмат" сыграл вничью с "Анжи".
"Ахмат" – "Анжи" 1:1
Голы: Полуяхтов (аг), 90 - 1:0, Яковлев, 90 - 1:1
"Ахмат": Гудиев, Семенов, Филипе Сампайо, Анхель, Уциев, Швец, Бериша, Роши (Лео Жаба, 55), Исмаэл, Митришев (Бацуев, 83), Садаев (Мбенг, 46).
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Бакаев, Данченко, Хубулов (Гулиев, 63), Афонин, Яковлев, Прудников (Долгов, 88), Маркелов.
Предупреждения: Брызгалов (87), Яковлев (87), Бериша (87), Мбенг (90). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Такие нужные очки: "Олимпиакос" принимает "Барселону"
-
Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли
-
Итоги и символическая сборная 10-го тура АПЛ
-
Последний шанс на выход в плей-офф: ЦСКА едет в гости к "Базелю"
-
"Интер" побеждает "Верону" и возвращает себе второе место в таблице Серии А
Лента новостей
-
Мбаппе может не сыграть с "Андерлехтом"
-
"Эвертон" может возглавить наставник клуба АПЛ
-
Хамес: "Я ещё не акклиматизировался в "Баварии"
-
Игнатьев: "Зачем бояться Месси?"
-
Девич: "После попыток заиграть в "Рубине", а потом в "Ростове", я психологически надломился"
-
Наингголан: "Я никогда не колебался и не задумывался насчет возможного ухода"
-
Конте: "Рома" сейчас в отличной форме, а нам нужно преодолеть сложный этап"
-
Габи: "Мы никогда не сдаемся и не будем изменять нашему стилю"
-
Бенитес: "Я очень разочарован поражением"
-
На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"
-
Такие нужные очки: "Олимпиакос" принимает "Барселону"
-
Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли
-
"Интер" выдал лучший старт в Серии А в своей истории
-
Эмери: "Мы уважаем всех соперников"
-
Уволен главный тренер сборной Израиля Леви
-
Жезуш: "Нам есть что противопоставить "Ювентусу"
-
Симеоне: "Мы хотим, чтобы "Атлетико" был среди лучших команд мира"
-
"Ахмат" подтвердил отставку Кононова
-
"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за нападающего "Бешикташа"
-
Итоги и символическая сборная 10-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|15
|32
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|ЦСКА Москва
|15
|25
|4
|Краснодар
|15
|24
|5
|Урал
|15
|23
|6
|Спартак Москва
|15
|22
|7
|Уфа
|15
|21
|8
|Арсенал Тула
|15
|20
|9
|Ахмат
|15
|18
|10
|Рубин
|15
|18
|11
|Ростов
|15
|18
|12
|Амкар
|15
|17
|13
|Тосно
|15
|17
|14
|Динамо Москва
|15
|14
|15
|Анжи
|15
|13
|16
|СКА Хабаровск
|15
|12