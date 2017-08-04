"Анжи" на своем стадионе уступил "Ростову"

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"Анжи" на своем стадионе уступил "Ростову"

В рамках 4-го тура чемпионата России "Ростов" на выезде переиграл "Анжи".

"Анжи" – "Ростов" 0:1

Гол: Дядюн, 19 - 0:1

"Анжи": Солосин, Фибель, Мусалов, Полуяхтов, Брызгалов, Афонин, Хубулов (Базелюк, 66), Яковлев, Тетрашвили (Данченко, 46), Мамтов (Липартия, 63), Маркелов.

"Ростов": Песьяков, Ингасон, Вилюш, Паршивлюк, Мевля, Байрамян (Зуев, 58), Юсупов (Могилевец, 76), Калачев (Думбия, 76), Гацкан, Устинов, Дядюн.

Предупреждения: Яковлев (32), Устинов (34), Маркелов (42), Гацкан (46), Мусалов (62), Песьяков (88), Могилевец (90). | http://soccernews.ru

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