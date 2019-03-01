"Анжи" на выезде переиграл "Оренбург"

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"Анжи" на выезде переиграл "Оренбург"

В первом матче 18-го тура РПЛ "Оренбург" проиграл "Анжи".

Единственный гол в матче забил хавбек Владислав Кулик. Благодаря победе "Анжи" поднялся 13-ю позицию, а "Оренбург" остался на 10-м.

"Оренбург" - "Анжи" 0:1

Гол: Кулик, 58 - 0:1

"Оренбург": Фролов, Терехов, Бегич, Сиваков, Малых, Афонин, Маляров (Попович, 46), Мишкич, Ойеволе, Деспотович (Козлов, 70), Сутормин (Рикарду Алвеш, 79).

"Анжи": Дюпин, Гапон, Калошин, Удалый, Кулик, Закиров, Кацаев (Лескано, 72), Ондуа, Маркелов, Понсе (Долгов, 79), Ахъядов.

Предупреждения: Маркелов (32), Бегич (34), Сиваков (39), Сутормин (53), Кацаев (69), Дюпин (86).

Удаление: Сиваков (56).

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