"Анжи" находится на грани исчезновения

Футбольный клуб "Анжи" в ближайшее время может прекратить существование, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, махачкалинская команда находится на грани исчезновения из-за огромных долгов.

Речь идёт о 250 миллионах рублей, из них 100 миллионов - это задолженность по зарплате.

Последняя надежда "Анжи" - найти в обозримом будущем новых инвесторов. В противном случае клуб не допустят до лицензирования, что означает невозможность участия в РПЛ или ФНЛ.

По итогам 22 туров дагестанцы занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 19 очков.

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