"Анжи" наказан за поддержку братьев Кокориных

Махачкалинский "Анжи" наказан за поддержку форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Напомним, что во время матча 11-го тура чемпионата России между "Анжи" и ЦСКА болельщики дагестанской команды вывесили баннер с надписью: "Кокорины, всё будет хорошо!".

Поскольку эта акция не была согласована с РФС, клуб получил штраф в размере 25 тысяч рублей.

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