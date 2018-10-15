"Анжи" нашел деньги на перелет в Махачкалу на матч РПЛ

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что команда полетит в Махачкалу на матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

Напомним, что ранее в клубе заявили, что из-за долгов команда не полетит в Махачкалу. "Анжи" просил РПЛ о проведении матча в Москве, но получил отказ.

"Перед матчем будет чествование Хабиба Нурмагомедова. Состоится небольшой концерт. Весь клуб болел и переживал за него. На стадионе будут дети из нашей академии, с кадетских корпусов, студенты вузов.

Как будем добираться? Все нормально, полетим на самолете", - сообщил Кадиев.

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