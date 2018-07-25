"Анжи" не хватило денег, чтобы отправить молодежный состав на матч с "Уралом"

Финансовая ситуация в махачкалинском "Анжи" продолжает ухудшаться, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, клуб не без труда нашел средства на дорогу до Екатеринбурга, где состоится матч первого тура чемпионата России с "Уралом".

При этом клуб забронировал билеты для молодежного состава, но не сумел их вовремя выкупить.

Ранее сообщалось, что "Анжи" может не доиграть этот сезон из-за финансовых проблем.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Анжи" вылетел из Премьер-лиге, но вернулся заменив пермский "Амкар", который прекратил существование.

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