"Анжи" обратился к Самюэлю Это’О

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"Анжи" обратился к Самюэлю Это’О

"Анжи" поблагодарил нападающего Самюэлю Это’О за годы, проведенные в махачкалинском клубе.

Напомним, недавно 38-летний форвард объявил о завершении карьеры.

"Спасибо за эмоции, которые ты подарил нам, капитан! Время наслаждаться новой жизнью!" - сказал Это’О.

Футболист играл в "Анжи" с 2011 по 2013 год. В 73 матчах он забил 36 голов.

В течение карьеры Это’О выступал за "Реал", "Леганес", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи",  "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар СК".

За сборную Камеруна форвард провёл 118 матчей и забил 56 голов. В его активе 18 выигранных трофеев.

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