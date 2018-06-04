"Анжи" объявил имя нового главного тренера

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"Анжи" объявил имя нового главного тренера

Магомед Адиев назначен главным тренером "Анжи", сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

Стороны заключили двухлетний контракт. 40-летний специалист сменил у руля команды Вадима Скрипченко.

Напомним, что "Анжи" по итогам минувшего сезона вылетел из РФПЛ.

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