"Анжи" объявил о назначении Скрипченко на пост главного тренера
"Анжи" на своём официальном сайте объявил о назначении Вадима Скрипченко на пост главного тренера.
Детали контракта между махачкалинским клубом и белорусским специалистом не разглашаются. 41-летний наставник сменил у руля "Анжи" Александра Григоряна.
Стоит отметить, что по итогам шести туров "Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе всего три очка.
Не пропустите: Президент "Анжи" озвучил задачу, поставленную перед Скрипченко. | http://soccernews.ru
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