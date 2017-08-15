"Анжи" объявил о назначении Скрипченко на пост главного тренера

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"Анжи" объявил о назначении Скрипченко на пост главного тренера

"Анжи" на своём официальном сайте объявил о назначении Вадима Скрипченко на пост главного тренера.

Детали контракта между махачкалинским клубом и белорусским специалистом не разглашаются. 41-летний наставник сменил у руля "Анжи" Александра Григоряна.

Стоит отметить, что по итогам шести туров "Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе всего три очка.

Не пропустите: Президент "Анжи" озвучил задачу, поставленную перед Скрипченко. | http://soccernews.ru

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