"Анжи" объявил о назначении Скрипченко на пост главного тренера

"Анжи" на своём официальном сайте объявил о назначении Вадима Скрипченко на пост главного тренера.

Детали контракта между махачкалинским клубом и белорусским специалистом не разглашаются. 41-летний наставник сменил у руля "Анжи" Александра Григоряна.

Стоит отметить, что по итогам шести туров "Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе всего три очка.

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