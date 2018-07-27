"Анжи" объявил о переходе игрока "Зенита"
Защитник "Зенита" Иван Новосельцев перешел в "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.
Махачкалинский клуб взял футболиста в аренду 9 декабря этого года.
26-летний Новосельцев выступает за "Зенит" с 2016 года, провел за клуб 9 матчей. Сдавался в аренду "Арсеналу". Ранее играл за "Истру", "Торпедо" и "Ростов". За сборную России провел 5 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.
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|Спартак Москва
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|Уфа
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|Урал
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