"Анжи" объявил о переходе игрока "Зенита"



Защитник "Зенита" Иван Новосельцев перешел в "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.

Махачкалинский клуб взял футболиста в аренду 9 декабря этого года.

26-летний Новосельцев выступает за "Зенит" с 2016 года, провел за клуб 9 матчей. Сдавался в аренду "Арсеналу". Ранее играл за "Истру", "Торпедо" и "Ростов". За сборную России провел 5 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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