"Анжи" обыграл "Ангушт" в контрольном матче

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"Анжи" обыграл "Ангушт" в контрольном матче

Сегодня, 14 февраля, "Анжи" обыграл "Ангушт" в рамках тренировочного сбора в Кисловодске.

Голами отметились Апти Ахъядов, Хуан Лескано и Кулик.

"Анжи" - "Ангушт" - 3:0 (3:0)

Голы: Ахъядов, 13 - 1:0, Лескано, 27 - 2:0, Кулик, 42 - 3:0.

"Анжи": Т. Магомедов (Богатырев, 46), Белов, Саидов, Гапон, Тетрашвили (Гиголаев, 54), Маркелов, Ондуа (Гайдаров, 65 (Иванченко, 72), Кацаев (Закиров, 65), Кулик (Чистяков, 76), Ахъядов, Лескано (Андреев, 76).

"Анжи" расположился на 15 месте турнирной таблицы, имея в активе 15 баллов. 

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