"Анжи" одержал победу над "Енисеем"
В рамках 13-го тура РПЛ "Анжи" на своем стадионе одолел "Енисей". Победу хозяевам принесли два гола Понсе с пенальти. Гости смогли ответить всего одним забитым мячом, который записан на счет Саркисова.
"Анжи" - "Енисей" 2:1
Голы: Понсе (пен), 35 - 1:0, Саркисов, 53 - 1:1, Понсе (пен), 57 - 2:1
"Анжи": Дюпин, Гапон, Удалый, Чансельор, Рабиу (Кацаев, 23; Мохаммад, 90), Чайковский, Гиголаев, Глебов, Ондуа, Кулик, Понсе (Долгов, 87).
"Енисей": Юрченко, Дугалич, Кичин, Ятченко (Обрадович, 66), Гасанов, Фатуллаев, Огуде (Харитонов, 77), Комков, Зотов, Кутьин, Саркисов (Комолов, 75).
Предупреждения: Удалый (19), Комков (34), Чансельор (65), Обрадович (73), Глебов (78), Зотов (88), Юрченко (90).
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