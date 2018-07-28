"Анжи" одержал сенсационную победу над "Уралом"

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"Анжи" одержал сенсационную победу над "Уралом"

В матче первого тура чемпионата России "Урал" на своем поле потерпел неожиданное поражение от "Анжи". Единственный гол в концовке встречи забил румынский полузащитник гостей Паул Антон.

"Урал" – "Анжи" - 0:1 (0:0)
Гол: Антон, 83 - 0:1

"Урал": Годзюр, Динга, Меркулов (Юсупов, 87), Кулаков, Балажиц, Димитров, Эль-Кабир, Емельянов, Бикфалви, Егорычев (Евсеев, 63), Ильин.

"Анжи": Дюпин, Чансельор, Удалый, Белоруков, Тетрашвили, Рабиу, Кулик, Чайковский (Антон, 68), Гиголаев, Мохаммад (Агаларов, 80), Ахъядов (Маркелов, 55).

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