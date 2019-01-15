"Анжи" опубликовал список футболистов на первый сбор

Сегодня, 15 января, игроки "Анжи" отправились на сбор в Кисловодске чтобы начать подготовку ко второй половине сезона.

На сбор поехали следующие футболисты:

Вратари: Александр Будаков, Тимур Магомедов;

Защитники: Дмитрий Белоруков, Игорь Удалый, Роланд Гиголаев, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев;

Полузащитники: Игорь Чайковский, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Камиль Закиров, Валентин Андямов, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Магомед Магомедов, Гаэль Ондуа;

Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Гамид Агаларов, Николоз Кутателадзе, Хуан Лескано.

Стоит отметить, что несколько игроков прибыло в Кисловодск на просмотр, которые пробудут там до 29 января.

"Анжи" после 17 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

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