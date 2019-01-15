"Анжи" опубликовал список футболистов на первый сбор

Теги анжи

"Анжи" опубликовал список футболистов на первый сбор

Сегодня, 15 января, игроки "Анжи" отправились на сбор в Кисловодске чтобы начать подготовку ко второй половине сезона.

На сбор поехали следующие футболисты:

Вратари: Александр Будаков, Тимур Магомедов;

Защитники: Дмитрий Белоруков, Игорь Удалый, Роланд Гиголаев, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев;

Полузащитники: Игорь Чайковский, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Камиль Закиров, Валентин Андямов, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Магомед Магомедов, Гаэль Ондуа;

Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Гамид Агаларов, Николоз Кутателадзе, Хуан Лескано.

Стоит отметить, что несколько игроков прибыло в Кисловодск на просмотр, которые пробудут там до 29 января. 

"Анжи" после 17 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. 

Не пропустите: Воспитанник ПСЖ не сможет играть за "Анжи"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" - первый клуб, который платит игрокам более 500 миллионов евро в год

"Барселона" - первый клуб, который платит игрокам более 500 миллионов евро в год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов