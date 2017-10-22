"Анжи" победил тульский "Арсенал"

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"Анжи" победил тульский "Арсенал"

В матче 14-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле был сильнее тульского "Арсенала". Благодаря этой победе "Анжи" ушел с последней строчки в таблице и теперь занимает 15 место. "Арсенал" остался на 9-й позиции.

"Анжи" – "Арсенал" Тула - 3:2 (1:1)
Голы: Самарджич, 7 - 1:0, Ткачев, 40 - 1:1, Хубулов, 49 (с пенальти) - 2:1, Гулиев, 64 - 31, Джорджевич, 65 - 3:2

"Анжи": Лория, Тетрашвили, Брызгалов, Армаш, Полуяхтов, Хубулов (Яковлев, 69), Афонин, Бакаев (Гулиев, 46), Самарджич, Прудников, Маркелов.

"Арсенал": Габулов, Сунзу (Григалава, 34), Альварес, Беляев, Комбаров, Максимов (Расич, 83), Боурчану, Горбатенко, Ткачев (Шевченко, 83), Кангва, Джорджевич.

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