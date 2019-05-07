"Анжи" подал заявку на получение лицензии РФС

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"Анжи" подал заявку на получение лицензии РФС

"Анжи" намерен получить лицензию РФС, пишут "РИА Новости".

Напомним, на протяжении всего сезона клуб испытывает финансовые проблемы, а также не выплачивает зарплаты футболистам.

"Заявки на лицензию УЕФА подали 12 клубов премьер-лиги. "Анжи", "Енисей", "Уфа" и "Крылья Советов" заявку не подавали, - сказал Летин. - Всего заявку на получение лицензии РФС подали 36 клубов, в том числе "Анжи". Заседание комиссии состоится 14 и 15 мая, 17 мая - резервный день", - сказал начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

Эта лицензия дает возможность клуба участвовать в еврокубках.  

"Анжи" занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 баллов.

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