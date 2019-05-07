"Анжи" подал заявку на получение лицензии РФС
"Анжи" намерен получить лицензию РФС, пишут "РИА Новости".
Напомним, на протяжении всего сезона клуб испытывает финансовые проблемы, а также не выплачивает зарплаты футболистам.
"Заявки на лицензию УЕФА подали 12 клубов премьер-лиги. "Анжи", "Енисей", "Уфа" и "Крылья Советов" заявку не подавали, - сказал Летин. - Всего заявку на получение лицензии РФС подали 36 клубов, в том числе "Анжи". Заседание комиссии состоится 14 и 15 мая, 17 мая - резервный день", - сказал начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.
Эта лицензия дает возможность клуба участвовать в еврокубках.
"Анжи" занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 баллов.
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|2
|Локомотив Москва
|27
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|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|27
|45
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|27
|30
|13
|Крылья Советов
|27
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|Уфа
|27
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|Анжи
|27
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|Енисей Красноярск
|27
|19