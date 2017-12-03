"Анжи" поддержал Керимова, который был арестован во Франции

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"Анжи" поддержал Керимова, который был арестован во Франции

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Анжи" играет против "СКА-Хабаровска".

В этом поединке футболисты махачкалинского клуба вышли на поле в футболках с портретом бывшего владельца Сулеймана Керимова. Кроме того, болельщики "Анжи" вывесили баннер, на котором изображен Керимов вместе с бывшим экс-форвардом клуба Самуэлем Это'О.

Напомним, что Керимов был арестован в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ему грозит тюремный срок от пяти до десяти лет. В данный момент бизнесмен отпущен под залог в 5 миллионов евро.

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