"Анжи" поддержал Керимова, который был арестован во Франции

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Анжи" играет против "СКА-Хабаровска".

В этом поединке футболисты махачкалинского клуба вышли на поле в футболках с портретом бывшего владельца Сулеймана Керимова. Кроме того, болельщики "Анжи" вывесили баннер, на котором изображен Керимов вместе с бывшим экс-форвардом клуба Самуэлем Это'О.

Напомним, что Керимов был арестован в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ему грозит тюремный срок от пяти до десяти лет. В данный момент бизнесмен отпущен под залог в 5 миллионов евро.

Не пропустите: Матч "Урал" - "Арсенал" может быть сыгран в манеже. | http://soccernews.ru