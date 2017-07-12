"Анжи" подписал Армаша

Теги анжикубань

"Анжи" подписал АрмашаЗащитник сборной Молдавии Игорь Армаш прибыл в расположение "Анжи".

О подписании игрока сообщает официальный Twiiter клуба. О деталях сделки здесь не говорится.

Напомним, что этим летом Армаш покинул "Кубань".

В составе сборной Молдавии Армаш провел 51 матч и забил четыре гола. 

Читайте: Экс-игрок "Анжи" перебрался в "Олимпиакос" | soccernews.ru

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