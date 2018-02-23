"Анжи" подписал голкипера "Арарата"

"Анжи" подписал трёхлетний контракт с вратарём Владимиром Сугробовым, который ранее выступал за московский "Арарат".

Об этом сообщает официальный сайт махачкалинцев.



В текущем сезоне Сугробов провёл во втором российском дивизионе зоны "Центр" 15 матчей, в которых пропустил пять мячей.

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